Россия за год увеличила экспорт золота в 2,5 раза

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Экспорт аффинированного золота из РФ в 2017 году вырос более чем в 2,5 раза в сравнении с годом ранее — до 56,6 тонны (1,82 миллиона унций) против 22,4 тонны в 2016 году, следует из материалов ФКУ "Пробирная палата России" при Минфине, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Пробирная палата осуществляет госконтроль по ввозу и вывозу из РФ драгметаллов и камней.

По информации Минфина, распространенной в феврале, аффинажные заводы РФ по итогам 2017 года произвели 306,9 тонны (9,867 миллиона унций) золота против 288,6 тонны (плюс 6,4%) в 2016 году. Таким образом, в прошлом году на экспорт ушло более 18,4% всего произведенного в России золота, при этом около 224 тонны золота закупил ЦБ РФ для пополнения золотовалютных резервов.

Как полагает один из экспертов рынка, вывоз золота из РФ в 2017 году вырос за счёт того, что банки в 2016 году его придержали в надежде, что цена вырастет (к середине 2016 года она достигла 1360 долларов за унцию, а потом опустилась к 1200 долларам), а в 2017 году они увидели вялую динамику стоимости металла и продали свои запасы. "Экспорт 2017 года еще не такой высокий, каким он был в 2014 году — 140 тонн", — отметил эксперт РИА Новости.