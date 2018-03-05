Порошенко призвал ЕС задуматься над целесообразностью "Северного потока-2"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Поведение России относительно поставок газа на Украину дает основания подумать, насколько обоснованным для энергобезопасности Евросоюза является проект газопровода "Северный поток-2", заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром обороны Швеции.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что концерн в понедельник направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

"Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего решения Стокгольмским арбитражем … дает дополнительные основания, чтобы подумать насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ", — сказал Порошенко на встрече, которую транслировали украинские телеканалы.

По словам Порошенко, РФ "не собирается выполнять решение суда относительно транзита и угрожает разрывом контракта, хотя это и не предусмотрено контрактом". "Я очень надеюсь, что страны северной Европы – Швеция, Финляндия, Дания сыграют важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины", — сказал Порошенко.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.