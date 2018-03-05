Медведев рассказал о необходимости субсидирования авиаперелетов

ГОРКИ, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении новых правил предоставления субсидий авиакомпаниям из бюджета, необходимость в подобном субсидировании будет еще долгое время, программу, по мере возможности, могут расширить.
По его словам, по каждому из указанных направлений ранее действовали свои программы субсидирования. "Такая разрозненность не всегда позволяла перераспределять средства между маршрутами в зависимости от наполняемости рейсов, новые правила эту ситуацию должны изменить", — отметил премьер.
"По понятным причинам, необходимость в субсидировании подобных перелетов будет оставаться еще очень долгое время, поскольку масштабы страны таковы, что перелеты на такие расстояния – они в любом случае стоят дороже, нежели перелеты в границах европейских государств, или каких-то иных, и соответственно, это далеко не всегда под силу нашим гражданам. Поэтому программа субсидирования должна быть продолжена, ну, а по мере возможности, как справедливо было сказано, вполне вероятно и расширена для того, чтобы большее количество граждан нашей страны могли воспользоваться льготными тарифами в определенный временной период", — сказал глава российского правительства.