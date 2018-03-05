Медведев рассказал о необходимости субсидирования авиаперелетов

ГОРКИ, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении новых правил предоставления субсидий авиакомпаниям из бюджета, необходимость в подобном субсидировании будет еще долгое время, программу, по мере возможности, могут расширить.

"Хотел бы обратить внимание на утверждение новых правил предоставления субсидий авиакомпаний из федерального бюджета, чтобы, в целом, это их основная задача, полеты для жителей нашей страны были более доступными, мы этим занимаемся, в последние годы был принят целый ряд организационных и экономических решений для достижения лучшей доступности полетов, выделены были приоритетные регионы, с точки зрения развития воздушных перевозок, это и Дальний Восток, и Калининград, в силу особого статуса этого региона, и Крым", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, по каждому из указанных направлений ранее действовали свои программы субсидирования. "Такая разрозненность не всегда позволяла перераспределять средства между маршрутами в зависимости от наполняемости рейсов, новые правила эту ситуацию должны изменить", — отметил премьер.

"По понятным причинам, необходимость в субсидировании подобных перелетов будет оставаться еще очень долгое время, поскольку масштабы страны таковы, что перелеты на такие расстояния – они в любом случае стоят дороже, нежели перелеты в границах европейских государств, или каких-то иных, и соответственно, это далеко не всегда под силу нашим гражданам. Поэтому программа субсидирования должна быть продолжена, ну, а по мере возможности, как справедливо было сказано, вполне вероятно и расширена для того, чтобы большее количество граждан нашей страны могли воспользоваться льготными тарифами в определенный временной период", — сказал глава российского правительства.