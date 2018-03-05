В РФ будут развивать инфраструктуру в арктическом и тихоокеанском бассейнах

Айсберг у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

Айсберг у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти РФ будут развивать транспортную инфраструктуру в балтийском, черноморском, тихоокеанском, арктическом бассейнах, заявил на съезде транспортников президент России Владимир Путин.

"Будем и дальше развивать крупные логистические узлы в балтийском, черноморском, тихоокеанском, арктическом бассейнах. Огромный резерв для роста перевозок, особенно крупногабаритных и тяжеловесных грузов, представляет развитие внутренних водных путей. У нас уже запущены мероприятия по укреплению речной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, углублению русла рек", — отметил Путин.

"Обращаю внимание правительства — все намеченные планы должны быть реализованы в полном объеме, это прямо влияет на структуру грузооборота, на запуск новых инвестиционных проектов на речном транспорте", — подчеркнул глава государства.