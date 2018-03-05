Росстат рассказал о росте реального размера пенсий

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Реальный размер пенсий в РФ в январе 2018 года вырос на 4,9% к январю 2017 года без учета прошлогодней единовременной выплаты, следует из основного доклада Росстата.

С учетом произведенной в январе 2017 года выплаты реальные пенсии в январе 2018 года снизились на 25,2%.

Пии этом средний размер назначенных пенсий в январе 2018 года составил 13,3 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года, рассчитанным без учета единовременной выплаты, увеличился на 7,2%, с ее учетом — снизился на 23,5%.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%.