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Экономика

Эксперты назвали блокировку сайтов о криптовалютах странным решением

16:1105.03.2018
(обновлено: 16:30 05.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Блокировка сайтов о криптовалютах может быть полезна, когда речь идет о противоправной информации, однако до появления юридического понятия этого вида актива такие решения судов РФ выглядят странными, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верховный суд РФ 21 марта рассмотрит кассационную жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других криптовалютах. Решение заблокировать сайт принял Выборгский суд Санкт-Петербурга еще в июле 2016 года по требованию прокурора. Владелец сайта обжаловал решение в Санкт-Петербургском городском суде, но апелляционная инстанция встала на сторону прокуратуры, и решение вступило в законную силу. Теперь решение предстоит проверить кассационной инстанции ВС РФ.

Между тем аналогичное решение по ряду других сайтов о биткоине, принятое Октябрьским судом Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд в конце февраля отменил и направил на новое рассмотрение. При этом суд первой инстанции отмечал, что биткоин и другие криптовалюты "способствуют росту теневой экономики", а "свободное распространение информации об электронной валюте" опасно с точки зрения того, что криптовалюты часто используются для торговли оружием, наркотиками и другой преступной деятельности.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России биткоин и другие криптовалюты не являются официальным платежными средством, расплатиться им за товары или услуги по закону нельзя. Однако власти России, как и ряда других стран, работают над введением регулирования в этой сфере. Так, в январе Минфин опубликовал соответствующий законопроект, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).

Незаконный актив?

Эксперты считают, что блокировать интернет-ресурсы полезно, когда речь идет о противоправной информации. Однако пока нет официального определения термина "криптовалюта", называть этот актив противоправным и блокировать сайты с информацией о нем странно, отметили они.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"В нашей оценке, любое решение суда как в поддержку, так и в запрет сайтов, работающих с криптовалютой, выглядит, по меньшей мере, странно. Юридически криптовалюта не существует. В законодательстве РФ нет ни понятий криптовалюты, ни понятий блокчейна. Неясно поэтому, чем вообще руководствовался суд, давая подобное определение", — заявил глава и сооснователь компании-разработчика ПО для блокчейна Quppy Дмитрий Никифоров.

"Не очень понятно, как информация о том, что не имеет никакого юридического статуса на территории нашей страны, может быть признана запрещенной или вредоносной. Нет даже отдельного постановления или распоряжения той же прокуратуры, о том, что криптовалюты — это плохо и с ними надо активно бороться!" — добавил директор по развитию Armenian Blockchain Forum Алексей Горулев.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аналогичного мнения придерживается и замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева: "На наш взгляд, решение суда является странным, да и вообще сам судебный процесс в отношении данного сайта является спорным. В России нет законодательства, которое запрещало бы распространять информацию о криптовалютах, давало бы точное определение этому инструменту и устанавливало правила для интернет-сайтов, публикующих новости о крипторынке. Возникает вопрос, какими законодательными нормами руководствуется суд и прокурор? Если закона нет, то и суда нет".

"Очень правильно, что владелец сайта подал в кассацию, так как законность решения суда спорная", — подчеркнула она.

"Метод блокировки web-сайтов мы находим крайним в этом отношении, должны быть разработаны превентивные меры по контролю над данным процессом", — сказал член совета директоров ИК "Прайм Капитал" Сергей Судилин.

Вопросы к информации

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперты поддерживают идею фильтрации сайтов с информацией о криптовалютах. По их мнению, в настоящее время существует слишком много ресурсов криптовалютной тематики, которые вводят читателей в заблуждение.

"Каждый день появляются все новые "библии" о криптовалюте. Сегодня мы регулярно наблюдаем возникновение криптовалютных фондов, приносящих гарантированный доход наряду с возникновением очередных пирамид. Очевидно, что необходимо контролировать медиапространство, поскольку 90% жителей нашей страны совершенно далеки от понимания работы криптовалютного рынка и не обладают должным опытом по инвестированию в альтернативные финансовые продукты. Результат зачастую печальный", — отметил Судилин.

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин полагает, что блокировка "скамовых", мошеннических, сайтов, безусловно, должна оставаться, причем не только по решению суда, но, возможно, и в некоторых случаях в досудебном порядке. "Дело в том, что опасны не столько информационные сайты о криптовалютах и даже не сайты — обменники, сколько сайты изначально мошеннических ICO-проектов и "финансовых пирамид", представляющих опасность для населения", — пояснил он.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель практики цифровых технологий адвокатского бюро "Линия права" Вадим Конюшкевич рассказал, что, как правило, мотивировка таких решений суда сводится к тому, что размещенная информация вводит в заблуждение неопределенный круг лиц о возможности оплаты криптовалютами, которые зачастую квалифицируются судами как денежные суррогаты.

"Такая правоприменительная практика свидетельствует о том, что практически любые сведения о криптовалюте или способах ее использования могут быть квалифицированы в качестве информации, распространение которой запрещено. К сожалению, указанный подход распространяется как на сервисы обмена криптовалюты на так называемые фиатные ("обычные") деньги (можно вспомнить пример localbitcoins.com), так и на исключительно информационные ресурсы, в том числе упомянутый bitcoininfo.ru", — отметил он.

Решение за судом

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сооснователь и управляющий партнер The Token Fund и Tokenbox Владимир Смеркис считает, что перспективы положительного решения суда по этому делу высоки, если сайт не предлагал обменивать фиатные российские рубли на криптовалюту.

"То есть не предлагал совершать никаких противоправных действий. Если это новостной ресурс, который рассказывал о предстоящих ICO-проектах и новых токенах, то суд должен руководствоваться здравым смыслом и поддержать человека, у которого был заблокирован сайт", — отметил он.

Директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов также ожидает положительный исход дела. "С учетом активного обсуждения криптовалют на уровне законодательных инициатив, блокировка информационного сайта, посвященного биткоину, выглядит не очень логично. Вполне вероятно, что суд отменит решение нижестоящих судов и отправит дело на пересмотр", — полагает он.

Партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян рассказал, что за несколько лет организация подала не менее 20 жалоб в Верховный суд на решения некоторых региональных судов о признании различной информации на сайтах незаконной. Однако в результате получала отказ в передаче жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции.

"И вот впервые высшая судебная инстанция обратила внимание на проблему и приняла жалобу к рассмотрению. Это вселяет в нас определенную надежду на справедливое судебное разбирательство и возможность представить свою правовую позицию по существу претензии о незаконной природе криптовалют. Возможно, если Верховный суд отменит судебные акты всех нижестоящих инстанций — это дело создаст прецедент не только для криптосообщества, но и для всех тех, чьи сайты блокируются за закрытыми судебными дверями без каких-либо предупреждений", — заявил он.

Логотип Bitcoin
© AP Photo / Mark Lennihan
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Конюшкевич, в свою очередь, отметил, что обсуждение дела может затянуться из-за отсутствия определения и правовой квалификации криптовалют. "Вероятнее всего, в ближайшее время суд не станет ни поддерживать, ни "ломать" сложившуюся негативную практику по отношению к таким ресурсам. Кроме того, нельзя исключать того, что дело может быть направлено на пересмотр, в том числе по процессуальным основаниям, поскольку к участию в деле не была привлечена администрация сайта", — сообщил он.

Аналогичного мнения придерживается директор по правовым вопросам блокчейн-компании Fundery Елена Ревичева. "Само судебное разбирательство, вероятно, будет ориентировано на максимально возможное продление сроков рассмотрения дела в ожидании принятия и вступления в силу нормативно-правовых актов", — сообщила она.

Поддержала эту точку зрения и член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологии Надежда Сурова. "Верховный суд, скорее всего, не будет углубляться в суть спора и если не найдет серьезные процессуальные нарушения действительно отменит решение и отправит на новое рассмотрение", — сказала она.

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