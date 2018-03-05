Эксперты назвали блокировку сайтов о криптовалютах странным решением

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Блокировка сайтов о криптовалютах может быть полезна, когда речь идет о противоправной информации, однако до появления юридического понятия этого вида актива такие решения судов РФ выглядят странными, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Между тем аналогичное решение по ряду других сайтов о биткоине, принятое Октябрьским судом Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд в конце февраля отменил и направил на новое рассмотрение. При этом суд первой инстанции отмечал, что биткоин и другие криптовалюты "способствуют росту теневой экономики", а "свободное распространение информации об электронной валюте" опасно с точки зрения того, что криптовалюты часто используются для торговли оружием, наркотиками и другой преступной деятельности.
Незаконный актив?
Эксперты считают, что блокировать интернет-ресурсы полезно, когда речь идет о противоправной информации. Однако пока нет официального определения термина "криптовалюта", называть этот актив противоправным и блокировать сайты с информацией о нем странно, отметили они.
"Не очень понятно, как информация о том, что не имеет никакого юридического статуса на территории нашей страны, может быть признана запрещенной или вредоносной. Нет даже отдельного постановления или распоряжения той же прокуратуры, о том, что криптовалюты — это плохо и с ними надо активно бороться!" — добавил директор по развитию Armenian Blockchain Forum Алексей Горулев.
"Очень правильно, что владелец сайта подал в кассацию, так как законность решения суда спорная", — подчеркнула она.
"Метод блокировки web-сайтов мы находим крайним в этом отношении, должны быть разработаны превентивные меры по контролю над данным процессом", — сказал член совета директоров ИК "Прайм Капитал" Сергей Судилин.
Вопросы к информации
"Каждый день появляются все новые "библии" о криптовалюте. Сегодня мы регулярно наблюдаем возникновение криптовалютных фондов, приносящих гарантированный доход наряду с возникновением очередных пирамид. Очевидно, что необходимо контролировать медиапространство, поскольку 90% жителей нашей страны совершенно далеки от понимания работы криптовалютного рынка и не обладают должным опытом по инвестированию в альтернативные финансовые продукты. Результат зачастую печальный", — отметил Судилин.
Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин полагает, что блокировка "скамовых", мошеннических, сайтов, безусловно, должна оставаться, причем не только по решению суда, но, возможно, и в некоторых случаях в досудебном порядке. "Дело в том, что опасны не столько информационные сайты о криптовалютах и даже не сайты — обменники, сколько сайты изначально мошеннических ICO-проектов и "финансовых пирамид", представляющих опасность для населения", — пояснил он.
"Такая правоприменительная практика свидетельствует о том, что практически любые сведения о криптовалюте или способах ее использования могут быть квалифицированы в качестве информации, распространение которой запрещено. К сожалению, указанный подход распространяется как на сервисы обмена криптовалюты на так называемые фиатные ("обычные") деньги (можно вспомнить пример localbitcoins.com), так и на исключительно информационные ресурсы, в том числе упомянутый bitcoininfo.ru", — отметил он.
Решение за судом
"То есть не предлагал совершать никаких противоправных действий. Если это новостной ресурс, который рассказывал о предстоящих ICO-проектах и новых токенах, то суд должен руководствоваться здравым смыслом и поддержать человека, у которого был заблокирован сайт", — отметил он.
Директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов также ожидает положительный исход дела. "С учетом активного обсуждения криптовалют на уровне законодательных инициатив, блокировка информационного сайта, посвященного биткоину, выглядит не очень логично. Вполне вероятно, что суд отменит решение нижестоящих судов и отправит дело на пересмотр", — полагает он.
Партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян рассказал, что за несколько лет организация подала не менее 20 жалоб в Верховный суд на решения некоторых региональных судов о признании различной информации на сайтах незаконной. Однако в результате получала отказ в передаче жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции.
"И вот впервые высшая судебная инстанция обратила внимание на проблему и приняла жалобу к рассмотрению. Это вселяет в нас определенную надежду на справедливое судебное разбирательство и возможность представить свою правовую позицию по существу претензии о незаконной природе криптовалют. Возможно, если Верховный суд отменит судебные акты всех нижестоящих инстанций — это дело создаст прецедент не только для криптосообщества, но и для всех тех, чьи сайты блокируются за закрытыми судебными дверями без каких-либо предупреждений", — заявил он.
Аналогичного мнения придерживается директор по правовым вопросам блокчейн-компании Fundery Елена Ревичева. "Само судебное разбирательство, вероятно, будет ориентировано на максимально возможное продление сроков рассмотрения дела в ожидании принятия и вступления в силу нормативно-правовых актов", — сообщила она.
Поддержала эту точку зрения и член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологии Надежда Сурова. "Верховный суд, скорее всего, не будет углубляться в суть спора и если не найдет серьезные процессуальные нарушения действительно отменит решение и отправит на новое рассмотрение", — сказала она.