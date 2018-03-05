Путин назвал развитие транспортной инфраструктуры одной из главных задач

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Развитие транспортной системы и инфраструктуры является одной из основных задач на ближайшие 15 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде транспортников России.

"Развитие транспортной системы, развитие инфраструктуры — одна из наших главных задач на ближайшие 6-10 и 15 лет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики", — сказал Путин.