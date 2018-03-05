Захарова прокомментировала покупку Киевом дорогого газа у Европы

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Киеву пришлось закупить газ в Европе по цене, в четыре раза превышающей российское предложение.

"Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву, — написала она в Facеbook . — Вел радостно, раздавая бесплатный чаёк и печенья, обещания и проклятия в адрес России".

Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в пострадавшие от стихии районы США недавно поставили российский сжиженный газ, но украинские власти "никогда не расскажут своему народу" об этом, отметила Захарова.

Как заявлял коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34% выше, чем российского. При этом в начале месяца разница была четырехкратной, газ из Европы стоил Киеву тысячу долларов.

Украинская компания потребовала от "Газпрома" компенсировать разницу в стоимости.

В Кремле отказались комментировать конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом", отметив, что спор должен решать суд.

"Газпром" вернул предоплату за март и прекратил предоставлять газ Украине из-за отсутствия согласованного протокола о поставках. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже.

В связи с дефицитом из-за сильных морозов на Украине ограничили потребление газа до шестого марта.