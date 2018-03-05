Путин рассказал о планах развития страны

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. России предстоит реализовать масштабные планы в социальной сфере, госпрограмме вооружения, нужно защитить выполнение этих задач от коррупционной угрозы, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Нашей стране предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновления городов, населенных пунктов. Разворачивается работа по выполнению недавно принятой новой госпрограммы вооружения. И необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей — от воровства, мздоимства, попыток давления на предпринимателей", — сказал Путин на коллегии ФСБ.

"От всего, что несет угрозу экономическим и другим правам и свободам граждан, экономики", — добавил он.