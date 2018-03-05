В Кремле не видят смысла комментировать спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Кремле считают излишним комментировать конфликт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и занимаются юристы компании нашей, я имею в виду "Газпром". Поэтому какие-то здесь комментарии были бы излишни", — сказал Песков.

Он также отметил, что позиция "Газпрома" достаточно последовательна.

"Позиция "Газпрома" хорошая известна, она достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать", — подытожил Песков.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. А в субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания эту процедуру начала.