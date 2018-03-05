МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Верховный суд России 21 марта рассмотрит кассационную жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других криптовалютах, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.
Между тем аналогичное решение по ряду других сайтов о биткоине, принятое Октябрьским судом Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд в конце февраля отменил и направил на новое рассмотрение. При этом суд первой инстанции отмечал, что биткоин и другие криптовалюты "способствуют росту теневой экономики", а "свободное распространение информации об электронной валюте" опасно с точки зрения того, что криптовалюты часто используются для торговли оружием, наркотиками и другой преступной деятельности.
В России биткоин и другие криптовалюты не являются официальным платежными средством, расплатиться им за товары или услуги, по закону, нельзя. Однако власти России, как и ряда других стран, работают над введением регулирования в этой сфере. Так, в январе Минфин опубликовал соответствующий законопроект, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).