Китай будет контролировать программу "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Китай намерен создать механизм для контроля за реализацией соглашений и планов по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс — один путь", говорится в плане социально-экономического развития Китая.

"Мы создадим надёжный долгосрочный механизм для того, чтобы обеспечить полноценную реализацию планов и соглашений международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс-один путь", — говорится в распространённом в понедельник докладе.

Отмечается, что Китай намерен продолжить продвигать международное сотрудничество в рамках "Один пояс — один путь", предлагать взаимовыгодные для всех участников инициативы стратегии и планы развития.

"Мы ускорим строительство железных дорог, автомобильных магистралей, создание телекоммуникационных сетей, электростанций, портов, индустриальных парков, энергетической инфраструктуры, а также будем укреплять сопряженность правил и стандартов вовлечены в инициативу стран", — подчёркивает я в документе.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.