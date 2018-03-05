МОНТЕВИДЕО, 5 мар – РИА Новости, Олег Вязьмитинов. Минпромторг надеется на скорое завершение подготовки соглашения о модернизации железных дорог на Кубе, которое может стать очень крупным инфраструктурным проектом жизненного цикла, заявил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"Надеюсь, в ближайшее время мы окончательно придем к согласованию основных параметров этой сделки", — продолжил заместитель министра. По его словам, это "очень крупный проект" общим объемом от 1,8 до 2 миллиардов евро.
Замминистра заявил, что российская сторона надеется в ближайшее время завершить подготовку соглашения.
"Оператором будут РЖД совместно с кубинскими партнерами. Российские компании "Синара", "Трансмашхолдинг", РМ Рейл — все ведущие компании этого сектора — будут продолжать поставлять соответствующую технику", — сказал Каламанов.
Замминистра также напомнил, что недавно компания "Синара" подписала контракт и осуществляет поставку тепловозов и иной железнодорожной техники порядка на 200 миллионов евро. —0-