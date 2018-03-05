Дипломат рассказал, кто навредил отношениям России и Европы

МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. Прибалтийские страны в 2004 году выступили против сближения России и Евросоюза, что привело к дальнейшему отказу от такого сценария, рассказал в интервью Sputnik France бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

По словам дипломата, присоединение России к общеевропейскому экономическому пространству могло начать происходить в начале 2000-х годов.

"Тогда мы размышляли, как вывести отношения Франции и России а новый уровень. Возможно, тогда было время для обсуждения создания общего экономического пространства. Владимир Путин был полностью с этим согласен", — сказал экс-посол.

Кроме того, переговоры уже велись еще в 2003 году, но были осложнены тем, что Еврокомиссия считала "Газпром" монопольной компанией. А новые трудности для этого в 2004 году принесло присоединение к Евросоюзу стран Балтии, которые выступали против скорого соглашения об экономическом союзе между Россией и Евросоюзом.

Дипломат выразил надежду, что в 2025 году отношения России и Евросоюза станут значительно лучше. Он также положительно оценил приглашение Владимира Путина со стороны президента Франции Эммануэля Макрон для участия в "Трианонском диалоге".