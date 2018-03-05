В ОАЭ назвали цель встречи ОПЕК с американскими "сланцевиками" на CERAWeek

ХЬЮСТОН, 5 мар — РИА Новости. ОПЕК ничего не ждет от встречи с производителями сланцевой нефти США входе конференции CERAWeek в Хьюстоне, главной целью встречи будет сравнение планов и прогнозов по рынку нефти, но о присоединении американских "сланцевиков" к соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+ речи нет, сообщил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы здесь встречаемся со многими компаниями, среди них будут и американские производители сланцевой нефти. Но у нас нет никаких ожиданий, что производители сланцевой нефти США будут что-то для нас делать. Мы просто встречаемся, чтобы сравнить наши планы, посмотреть на рынок и поговорить, как мы говорим со многими компаниями. Но никаких ожиданий", — сказал аль-Мазруи.

Он не стал уточнять, какие именно нефтяные компании США примут участие во встрече.

"(Цель встречи — ред.) сравнение планов. Поскольку есть столько международных агентств, которые делают прогнозы. И нехорошо, когда такое расхождение во мнениях. Мы пытаемся его минимизировать. Мы пытаемся сблизить их прогнозы, наши прогнозы, цифры и так далее. Важно делать это, особенно на таких мероприятиях, как CERAWeek", — добавил он.

"Это важно для всех, кто беспокоится о рынке. Но не ждите много от этой встречи. Они к нам (сделке ОПЕК+ — ред.) не присоединятся", — отметил министр.

Ежегодная энергетическая конференция CERAWeek пройдет в Хьюстоне 5-9 марта. В феврале представитель ОАЭ в ОПЕК Ахмед Мохаммед аль-Кааби сообщил, что организация проведет встречу с производителями сланцевой нефти 6 марта на закрытой сессии в ходе этой конференции. ОПЕК на встрече будет представлять генсек организации Мохаммед Баркиндо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.