МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. Украина закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у "Газпрома", заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко также поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа. По его словам, Украине после прекращения поставок газа от "Газпрома" необходимо было "продержаться одни сутки".

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", — написал Витренко в Facebook.

Помимо этого коммерческий директор "Нафтогаза" выразил уверенность, что "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской комании", поскольку Украина смогла обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезла с газовой иглы России".

При этом Витренко заявил, что "Нафтогаз" "зарабатывает для украинцев, а не занимается расточительством"

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа на Украину из-за отсутствия согласованного протокола о поставках. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов в арбитраже Стокгольма.

Кроме того, в связи с дефицитом из-за сильных морозов на Украине, Министерство энергетики и угольной промышленности страны ограничило потребление газа до 6 марта.