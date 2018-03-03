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Экономика

Пушков: Россия не собирается за свой счет решать проблемы экономики Украины

21:4503.03.2018
(обновлено: 23:20 03.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фотоЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с поставкой российского газа на Украину, заявил, что Россия не должна за свой счет решать проблемы украинской экономики. Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пушков назвал Украину "покупателем из ночных кошмаров"
Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение "Газпромом" поставок газа на Украину.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

"США рассчитывают (?!), что Россия будет и впредь поставлять газ Украине. Но на их месте — с их санкциями и угрозами в наш адрес — вообще ни на что рассчитывать не стоит. Россия не должна решать проблемы украинской экономики за свой счёт. И других желающих что-то не видно", — написал Пушков.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Все правильно !!!
23:25
03.03.2018
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Сергей Петрович Фруцкий
Его б слова да богу в уши. Когда начались работы по "Северному потоку 2 " Миллер заявил о том, что после реализации этого проекта необходимость в транзите через Украину отпадёт и он будет прекращён ввиду неблагонадёжности Украины. А уже через неделю Выступает Путин и говорит, что речи о полном прекращении транзита не идёт, так как через этот же газопровод мы поставляем газ в Молдавию. И Миллер пошёл на попятную.
Гордость надо иметь и плевать на всех, чтобы не вытирали ноги о нас.
00:02
04.03.2018
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