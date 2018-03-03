Пушков: Россия не собирается за свой счет решать проблемы экономики Украины

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с поставкой российского газа на Украину, заявил, что Россия не должна за свой счет решать проблемы украинской экономики. Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение "Газпромом" поставок газа на Украину.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

"США рассчитывают (?!), что Россия будет и впредь поставлять газ Украине. Но на их месте — с их санкциями и угрозами в наш адрес — вообще ни на что рассчитывать не стоит. Россия не должна решать проблемы украинской экономики за свой счёт. И других желающих что-то не видно", — написал Пушков.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".