ЕК: Россия и Украина готовы контактировать с Еврокомиссией по вопросам газа

БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости, Мария Князева. Россия и Украина готовы находиться в тесном контакте с Еврокомиссией по газовым вопросам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Еврокомиссии.
Собеседник агентства отметил, что Шефчович проинформирован о намерении "Газпрома" прервать контракты с "Нафтогазом".
"Вице-президент Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время", — отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь Еврокомиссии также отметил, что все обязательства по поставкам и транзиту природного газа из России через территорию Украины в страны Евросоюза выполняются
"Все существующие обязательства на поставки и транзит газа в Евросоюз соблюдаются", — говорится в сообщении.
В пятницу и субботу у вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича состоялись контакты с украинской и российской стороной по газовым вопросам.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.