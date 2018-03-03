Еврокомиссия готова стать посредником в газовом споре Москвы и Киева

БРЮССЕЛЬ, 3 мар — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия продолжит контактировать с Россией и Украиной по газовым вопросам и будет внимательно следить за ситуацией, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Мы продолжим это (контакты. — Прим. ред.) и будем внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить сохранность в любые времена транзита российского газа через Украину в Евросоюз, поскольку это остается нашим приоритетом", — говорится в сообщении.

"Еврокомиссия готова принять участие и выступать посредником в трехстороннем процессе (с Россией и Украиной по газу. — Прим. ред.). <…> Ввиду сложности и чувствительности вопроса Еврокомиссия продолжит изучать возможность такого процесса на двусторонней основе", — отмечается в сообщении.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа.

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.