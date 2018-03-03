Власти Смоленщины планируют к 2020 году снизить размер госдолга до 84%

СМОЛЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Власти Смоленской области намерены к концу 2020 года снизить размер госдолга до 84% по отношению к собственным доходам и в дальнейшем не превышать этот показатель, сообщил глава региона Алексей Островский.

"Это направление является одним из приоритетных в работе администрации области", – заявил губернатор, выступая в ходе рабочего совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития Смоленской области, которое провел в Смоленске вице-премьер Дмитрий Козак.

"Если в начале 2017 года размер государственного долга составлял 113% от общего объема доходов региона, то в январе 2018 года эта цифра составляет уже 100%. И в нынешнем году нами запланировано сокращение размера госдолга до 96%", – подчеркнул Алексей Островский.

Кроме того, Островский сообщил, что валовый региональный продукт (ВРП) к 2020 году вырастет на 8,4%.

"Согласно прогнозу социально-экономического развития Смоленской области на среднесрочный период, валовой региональный продукт к 2020 году по отношению к 2017 году вырастет, в сопоставимых ценах, на 8,4%. Рост промышленного производства за 3 года в сопоставимых ценах составит 9,3%, объем инвестиций в основной капитал вырастет на 7,2%", — сказал глава региона.

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