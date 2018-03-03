Затруднявший отгрузку нефтепродуктов танкер покинул порт Новороссийска

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Затруднявший отгрузку нефтепродуктов на экспорт танкер "Пенелопа" покинул порт Новороссийска, сообщили РИА Новости в НМТП.

В пятницу президент "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что ситуация с нефтепродуктами в Новороссийске полностью разрешится в течение двух-трех дней, так как проблемный танкер "Пенелопа" заполняют грузом.

"Вчера вечером танкер покинул порт. Дальнейшая работа по отгрузке нефтепродуктов продолжается с учетом погоды", — сказал собеседник агентства.

В феврале советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что действия капитана морского порта Новороссийск (служит в структуре ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря") привели к коллапсу при отгрузке нефтепродуктов на экспорт: была задержана отгрузка шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тысячи цистерн с нефтепродуктами. Отгрузка нефтепродуктов, диспетчеризуемых "Транснефтью" из Новороссийска, шла в штатном режиме с учетом погоды.

По словам Демина, капитан порта ставил себе задачей обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг" — дочернее предприятие "Роснефти" с долей участия 47,5%), а обработка любых других судов была поставлена капитаном под условие загрузки этого танкера. Танкер находился в порту с 31 января. Минтранс и Росморречфлот рассмотрели обращение "Транснефти" и сообщили, что проблема, возникшая в начале февраля, связана с временным выводом ПАО "НМТП" двух причалов из эксплуатации и недолжным взаимодействием операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком.