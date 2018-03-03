Россия усилила контроль животной продукции с ряда белорусских предприятий

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россельхознадзор с 3 марта усиливает контроль на поставки продукции с Бобруйского и Слуцкого мясокомбинатов, а также с ОАО "Молоко", сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор вводит ряд мер ограничительного и предупредительного характера, с 3 марта вводится усиленный лабораторный контроль ОАО "Бобруйский мясокомбинат" — (выявление бактерий группы Listeriamonocytogenes в говядине охлаждённой) и ОАО "Слуцкий мясокомбинат" — (выявление сальмонелл в говядине бескостной охлаждённой) ", — рассказала Мелано.

Также из-за выявления альбендазола сульфона, альбендазола сульфоксида и оксибендазола усилен контроль продукции ОАО "Молоко" (производственный цех г.п. Шумилино).

Кроме того, с 6 марта вводятся временные ограничения в отношении СООО "Старфуд" – (повторное выявление доксициклина в колбасных изделиях).