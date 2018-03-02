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Экономика

"Газпром" объявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом"

23:2202.03.2018
(обновлено: 00:13 03.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото.Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Газпром" принял решение разорвать контракты на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". Об этом в пятницу заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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По его словам, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В подобной ситуации российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул Миллер.

"Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления корпорации, добавив, что российская сторона начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже немедленно.

Реакция "Нафтогаза"

В украинской компании решение "Газпрома" считают политическим заявлением. Об этом в эфире телеканала Zik заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Здание ОАО Газпром в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, контракты не предусматривают возможность разрыва в одностороннем порядке, процедура подразумевает обращение к украинской компании в срок 30 или 45 дней, и лишь в случае отказа "Нафтогаза" российская сторона сможет обратиться в арбитраж.

Кроме того, Витренко сослался на опыт рассмотрения дел Стокгольмским арбитражем, напомнив, что этот процесс может затянуться на несколько лет, а за это время успеет истечь срок действия этих соглашений.

"Поэтому, кроме как политическое заявление, сложно воспринимать то, что делает "Газпром", — отметил он.

Потери для Украины

Тем не менее, Витренко отметил, что выплаты за транзит российского газа имеют важное значение для Киева. Так, по его словам, в случае строительства газопровода "Северный поток — 2" Украина лишится двух-трех процентов ВВП.

Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Касимовское ПХГ — КС Воскресенск в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Это очень высокая будет для нас цена, потому что наша экономика растет примерно на те же 2%. То есть не будет никакого экономического роста <…> Если у нас ещё и транзита не будет, тогда мы просто будем идти в никуда", — подчеркнул он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Планы "Нафтогаза"

В ближайшее время НАК "Нафтогаз Украины" направит "Газпрому" письмо с предложением о пересмотре тарифа на транзит газа, а после этого обратиться в Стокгольмский арбитраж, рассказал Витренко.

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Додон прокомментировал возможную остановку поставок газа через Украину

По словам представителя украинской компании, "Нафтогаз" добивался пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года в рамках предыдущего разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Тогда суд не удовлетворил требования украинской стороны, посчитав, что это письмо не отвечало формальным требованиям, рассказал он.

"Над чем сейчас работает "Нафтогаз" — над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям", — заявил Витренко. Если же "Газпром" не пойдет на пересмотр тарифа, украинская компания может вновь обратиться в арбитраж, добавил он.

СМИ стало известно, что "Нафтогаз" намеревался закупить газ у "Газпрома" по цене около 254 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщило информационное агентство "Украинские новости".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Гройсман раскритиковал главу "Нафтогаза" за недостаточные запасы газа в ПХГ

По данным источника агентства, украинская компания планировала закупить примерно 500 миллионов кубометров газа, из расчета до 18 миллиона кубометров в день. "Нафтогаз" также осуществил предоплату в размере около 127 миллионов долларов.

В четверг "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, но вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.

В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской стороны заявило, что не согласно с подобным вердиктом.

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Экономика
Комментарии
19 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Осталось дополнить что украина без транзита ни кому не интересна !!!
23:30
02.03.2018
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Asker Druzhban
скоро окраина как государство, даже считаться не будет!
о каком росте ввп он поёт?! грач!
00:00
03.03.2018
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