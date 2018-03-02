В Госдуме прокомментировали продление санкций США против России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Продлением санкций в отношении России Соединенные Штаты Америки демонстрируют осознание проигрыша в военной политике, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

"Американцы видят, что в военном отношении их политика проиграла, те колоссальные средства, потраченные на вооружение, оказались бесполезными, и то, что они делали, строя недосягаемость, она стала уязвима, они будут искать какие-то другие пути, оказывая давление на нашу страну", — заявил РИА Новости Чепа.

Зампред комитета ГД также считает, что продление санкций США против РФ — это попытка Вашингтона сохранить свое лицо после послания президента РФ.

"Другой реакции сейчас после наших заявлений и не следовало было ожидать. Это попытки США как-то показать свое лицо, это явный проигрыш сегодня в глазах общественности той политики… тех колоссальных затрат на создание противоракетной обороны, которая оказалась дырявым зонтиком", — добавил Чепа.

В четверг в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. В послании Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".