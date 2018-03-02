Трамп продлил на год санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщил Белый дом.

В сообщении пресс-службы говорится, что, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Страны Запада в 2014 году ввели санкции против России из-за ситуации на Украине, а затем несколько раз расширяли и продлевали их. Европейские политики увязывают вопрос об отмене ограничения с выполнением Минских соглашений.

В Москве не раз заявляли, что страна не является участницей конфликта на востоке Украины и стороной этих договоренностей.