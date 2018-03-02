Глава ВТО прокомментировал планы США по пошлинам на сталь и алюминий

БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости, Мария Князева. Торговая война никому не выгодна, говорится в поступившем РИА Новости заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо (Roberto Azevedo), касающегося планов США ввести пошлины на сталь и алюминий.

"Торговая война (не находится – ред.) ни в чьих интересах", — говорится в заявлении гендиректора ВТО.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".