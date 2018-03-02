Порошенко уверен, что контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" не будут разорваны

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает.

"Мы уверены, что контракт не будет разорван, я уверен, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и "Газпром" в очередной раз продемонстрировали, что как только наступает холод, применяют поставки газа как механизм политического давления", — сказал Порошенко в ходе совещания по ситуации в энергетическом секторе Украины в пятницу.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.