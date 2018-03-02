Концессия ускорит строительство Северного широтного хода, заявили в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Распоряжение правительства РФ, которое уполномочило Минтранс России рассмотреть предложения о концессионном соглашении (форма государственно-частного партнерства) для возведения объектов Северного широтного хода, ускорит реализацию проекта, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Как сообщалось, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Правительство России приняло распоряжение, которое ускорит строительство Северного широтного хода", — говорится в сообщении правительства ЯНАО.

В релизе отмечается, что "опубликованное правительством России распоряжение об установлении полномочий Минтранса России по рассмотрению предложения о заключении концессионного соглашения – это стратегически важный этап в реализации проекта "Создание железнодорожного Северного широтного хода".

Власти сообщают, что строительство Северного широтного хода займет 4-5 лет. "Этот проект полностью состоит из российских материалов.

Песок, щебень, рельсы, шпалы, локомотивная тяга, вагоны – это все будет сделано руками российских специалистов. Это очень важно с точки зрения экономики", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Глава региона обратил внимание на значимость строительства участка железной дороги "Бованенково – Сабетта" как логического продолжения Северного широтного хода. "Регионам нужен выход в Мировой океан. А выход один – через порт Сабетта … Огромный уральский промышленный комплекс мог бы работать по короткому плечу и поставлять до Сабетты тот или иной груз и выходить в Мировой океан", — подчеркнул губернатор Ямала.

В апреле прошлого года Медведев сообщал, что разработан бизнес-план создания железнодорожного Северного широтного хода и железнодорожных подходов к нему. Магистраль будет иметь протяженность в 700 километров. Планируется, что она соединит Северную и Свердловскую железные дороги.

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