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Экономика

Аналитики оценили последствия введения США пошлин на сталь для России

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18:2302.03.2018
(обновлено: 19:01 02.03.2018)
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© AP Photo / Eugene HoshikoСталелитейное производство. Архивное фотоСталелитейное производство. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Большинство российских металлургических гигантов пока не определились, как реагировать на объявленное в четверг президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на импорт стали в размере 25%.

В цехе точного стального литья. Архивное фото
© РИА Новости / Щербаков
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Канада готова ответить США в случае введения пошлин на сталь и алюминий

По мнению аналитиков, причина молчания заключается в неопределенности ситуации с данными заградительными мерами: отечественные сталевары могут и выиграть, и пострадать от них.

Ситуация с ввозными пошлинами США на сталь выглядит неоднозначной даже с точки зрения отдельно взятых российских сталелитейных гигантов. Так "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) свою сталь туда не поставляет, а "Северсталь" не относит американский рынок к приоритетным. "В 2017 году на США пришлось всего около 2% продаж компании. В связи с введением пошлин компания легко перенаправит эти объемы на другие рынки сбыта", — заявил РИА Новости представитель "Северстали".

В то же время американские активы Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в минувшем году произвели 0,623 миллиона тонн стали и при этом реализовали 2,239 миллиона тонн металлопродукции (более 13% общего объема консолидированных продаж). А Evraz North America на своих мощностях в США и Канаде выплавил 1,75 миллиона тонн стали (12,5% от общего производства стали Evraz) и произвел 1,85 миллиона тонн металлопродукции. В обеих компаниях не стали комментировать возможные последствия от вводимых пошлин до принятия официального решения.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2018 / John Macdougall
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Дело в том, что с одной стороны данные компании, будучи местными производителями, от введения импортных пошлин должны только выиграть. С другой – изрядную часть сырья и полуфабрикатов для производства металлопродукции (слябов) Evraz и НЛМК в США завозят и, прежде всего, из России. А с пошлинами на такую продукцию ясности пока нет.

В слябах сила или слабость

"Дональд Трамп не представил подробного перечня продукции, которая будет обложена пошлинами, и ничего не сказал о том, попадут ли под ограничительные меры стальные полуфабрикаты или иные виды промышленного сырья. Кроме того, не было никаких комментариев о том, будут ли сделаны какие-либо исключения для участников Североамериканского соглашения о свободе торговли (NAFTA)", — отмечают аналитики "Сбербанк КИБ".

Крупнейшим поставщиком стали в США является Канада, а Бразилия и Россия лидируют по поставкам стальных полуфабрикатов — в 2017 году они поставили на американский рынок соответственно 3,8 миллиона и 2,1 миллиона тонн этой продукции при совокупном объеме 7,7 миллиона тонн, пишут аналитики.

Так, по их подсчетам, североамериканское подразделение НЛМК для производства 2,3 миллиона тонн стального проката использует 1,5 миллиона тонн слябов, поставляемых российским подразделением компании по рыночным ценам. Еще 0,8 миллиона тонн стали плавится на месте в электродуговой печи, с использованием среди прочего в качестве сырья порядка 450 тысяч тонн российского чугуна.

Здание Еврокомисии. Архивное фото
© AFP 2018 / Aurore Belot
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"Evraz ежегодно поставляет из России на свои мощности в США около 500 тысяч тонн слябов, что покрывает 20% потребностей. Кроме того, канадские заводы Evraz экспортируют в США 200-300 тысяч тонн труб в год. В случае введения 25%-го тарифа будет более целесообразно импортировать низкомаржинальную продукцию (полуфабрикаты) и на внутренних мощностях выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью", — указывают аналитики.

Президент НЛМК Олег Багрин в свою очередь рассказывал журналистам в середине февраля, что в зависимости от решения США по защитным мерам компания рассматривает несколько вариантов своей дальнейшей работы в США. В частности, это может быть продолжение поставок слябов из России для производства проката в США, или их замещение поставками из регионов, не попадающих под заградительные меры, а также поиск сырья на американском рынке.

Хотя, по мнению старшего аналитика отдела Steel Markets в консультационной фирме Wood Mackenzie Алекса Гриффитса, даже введение 25-процентной пошлины на слябы вряд ли серьезно отразится на их поставках из России в США.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"По нашим оценкам, НЛМК может производить слябы и оплачивать 25-процентную пошлину и по-прежнему использовать преимущество в стоимости, которая для типичного производителя в США составляет 170 долларов за тонну. Даже принимая во внимание высокие транспортные издержки, НЛМК по-прежнему будет иметь преимущество в сравнении с теми, кто производит слябы в США", — сказал Гриффитс РИА Новости.

Более того, по мнению аналитиков "ВТБ Капитала", введение пошлин может положительно повлиять на показатели Evraz и НЛМК. "Согласно нашим оценкам, дополнительные издержки Evraz и НЛМК (40 миллионов долларов и 150 миллионов долларов, соответственно) будут более чем перекрыты благодаря повышению цен и загрузки мощностей", — считают аналитики.

Стальной рикошет

"На практике пошлины позитивны для локальных американских игроков и должны транслироваться в рост цен, и негативны для рынка стали за пределами США. Объемы, ранее поставляемые в США, будут перенаправлены в другие страны, повышая конкуренцию и оказывая давление на цены", — полагают аналитики компании "Атон", отмечая, что в настоящее время чистый импорт стали в США составляет 21,7 миллиона тон в год.

Пошлины США могут косвенно отразиться и на российских металлургических компаниях, не связанных напрямую с поставками в Северную Америку, предупреждают и аналитики "ВТБ Капитала".

Флаги США в Вашингтоне. Архив
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"По оценкам министерства торговли США, введение пошлин может привести к увеличению производства стали в стране примерно на 13 миллионов тонн, что примерно эквивалентно 3% мирового рынка морских перевозок стали. В среднесрочной перспективе перенаправление соответствующих объемов с рынка США на рынки других стран может оказать давление на мировые цены на сталь, что в силу паритета экспортных и внутренних цен было бы негативно для российских компаний черной металлургии", — считают в "ВТБ Капитале".

"Например, "Северсталь" продает довольно небольшие объемы холоднокатаных рулонов и горячеоцинкованных в США. Если 25-процентная пошлина окажется слишком большой, чтобы предлагать товар американским покупателям, возможно, компания сможет реализовывать эти объемы за пределами США. Но "Северсталь" может столкнуться с конкуренцией со стороны других мировых экспортеров, которые были вытеснены с рынка. Возрастающая конкуренция на других экспортных рынках будет самой большой проблемой для участников российского рынка стали", — полагает и Гриффитс.

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