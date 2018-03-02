Путин дал старт работе двух электростанций в Калининградской области

Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций в ходе рабочей поездки в Калининградскую область. 2 марта 2018

Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций в ходе рабочей поездки в Калининградскую область. 2 марта 2018

ГУСЕВ (Калининградская область), 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт работе Маяковской и Талаховской ТЭС в Калининградской области, передает корреспондент РИА Новости.

"Осуществляем пуск сразу двух энергообъектов: Маяковской и Талаховской, а в ближайшее время еще предстоит и Прегольскую и Приморскую запустить, а после запуска оставшихся двух произойдет удвоение мощности по генерации электроэнергии Калининградской области", — сказал Путин на церемонии запуска теплоэлектростанций.

По его словам, это позволит не только надежно обеспечить энергоснабжение всей области на перспективу, но и создаст определенные резервы на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с технологическими сложностями.

"Проводится большая работа и по газоснабжению, имеются в виду поставки сжиженного газа, имеется в виду увеличение объемов хранения газа. В общем, работа очень масштабная, интересная", — добавил президент.

Он подчеркнул, что все оборудование создано в России.

"Я вас всех хочу поблагодарить за эту работу, тех, кто принимал в этом участие, и поздравить с сегодняшнем событием", — сказал президент.

Перед вводом в эксплуатацию теплоэлектростанций Путин ознакомился с работой объектов. Главе государства рассказали об особенностях энергосистемы Калининградской области и значении введенных в работу генерирующих мощностей.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Ввод в строй Маяковской и Талаховской ТЭС предусмотрены "дорожной картой", которая была утверждена в целях обеспечения энергобезопасности области в случае нарушения электроснабжения через Литву.

В Калининградской области по решению российского правительства для обеспечения энергонезависимости региона строятся четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт: три газовые — Прегольская (мощностью 456 МВт), Маяковская и Талаховская (каждая по 156 МВт) ТЭС — и угольная Приморская ТЭС мощностью 198 МВт.

Реализует проект ООО "Калининградская генерация" — совместное предприятие "Роснефтегаза" (его доля более 99,99%) и "Интер РАО". "Роснефтегаз" выступает инвестором. Объем инвестиций в строительство всех четырех ТЭС составляет 100 миллиардов рублей без учета НДС. Оператором проекта являются компании группы "Интер РАО" – после запуска она возьмет станции в аренду. Возврат и окупаемость инвестиций будут осуществляться за счет спецнадбавки к цене на мощность для потребителей европейской части РФ и Урала.

Введенные в работу в пятницу Талаховская ТЭС в городе Советске и Маяковская в Гусеве были построены в рекордно короткие сроки – за полтора года. Каждая станция состоит из двух газотурбинных установок мощностью 78 МВт каждая производства компании "Русские газовые турбины" (акционеры предприятия — General Electric, "Интер РАО" и входящая в "Ростех" Объединенная двигателестроительная корпорация). Газ является основным топливом для новых ТЭС, а резервным — дизель. Поставщик газа — "Газпром".

До пуска новых станций 99% генерации региона обеспечивала Калининградская ТЭЦ-2 "Интер РАО", состоящая из двух энергоблоков по 450 МВт каждый. Пиковое потребление в области составляет около 700 МВт. Для покрытия пиковых нагрузок при работе двух блоков ТЭЦ-2 необходим экспорт электроэнергии в Литву, при работе одного блока — импорт из Литвы. Ввод в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС повышает маневренность энергосистемы Калининградской области и снижает ее зависимость от экспортно-импортных поставок электроэнергии по литовскому направлению.

"Новые станции позволят уже сейчас эффективно балансировать режим работы энергосистемы области, что обеспечит надежное энергоснабжение потребителей. А с вводом еще двух ТЭС (Прегольской и Приморской — ред.) калининградская энергосистема станет полностью самодостаточной и независимой от перетоков энергии из соседних государств", — прокомментировал председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук.