Ямал и КНР планируют сотрудничество в переработке продукции оленеводства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Представители компании Dongluwang (Китай), которая является крупнейшим производителем фармацевтических препаратов на основе продуктов оленеводства в КНР, с 3 по 6 марта посетят Ямало-Ненецкий автономный округ с рабочим визитом, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

"Визит направлен на развитие внешнеэкономических связей с экспортно-ориентированными предприятиями Ямала. Планируется, что в Надыме 4 марта будет подписан трехсторонний протокол о намерении сотрудничества между департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, компанией Dongluwang и ООО "Ныда-Ресурс", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется визит представителей компании Dongluwang в город Лабытнанги, где они посетят производственные объекты по заготовке и переработке рогов северного оленя.

Правительство региона отмечает, что организатором визита китайских бизнесменов на Ямал выступает департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа.

ООО "Ныда-ресурс" – молодое предприятие в Надымском районе, которое специализируется на переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлении полуфабрикатов из мяса северного оленя, рыбы и ягод, отмечают власти.

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