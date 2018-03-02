Комитет ЕП поддержал желание Еврокомиссии ответить на пошлины США по стали

БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости, Мария Князева. Депутаты комитета Европарламента по международной торговле поддерживают желание Еврокомиссии ответить на намерение США ввести пошлины на ввоз стали и алюминия, говорится в сообщении ЕП.

"Мы решительно поддерживаем Еврокомиссию в (желании – ред.) дать твердый и незамедлительный ответ посредством совместимых с ВТО контрмер против США для защиты интересов наших граждан", — говорится в совместном заявлении главы комитета и ряда депутатов, которое приводится в релизе ЕП.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. ЕК выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа.

ЕК также сообщила, что готова отреагировать быстро, твердо и пропорционально, на основе правил ВТО, на намерение США ввести эти пошлины на сталь и алюминий. Кроме того, как рассказал журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн, у Еврокомиссии есть готовые ответные меры в отношении США, чтобы сбалансировать ситуацию. По его информации, совет еврокомиссаров обсудит ситуацию и сможет принять решение уже в среду следующей недели.