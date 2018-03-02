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Экономика

"Газпром" расторгнет контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (38)
16:3502.03.2018
(обновлено: 17:27 02.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в КиевеВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Газпром" принял решение расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

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"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — подчеркнул он.

По словам Миллера, "Газпром" не намерен за свой счет "решать экономические проблемы Украины".

"В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — добавил он.

"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, отметил Миллер.

В "Нафтогазе" эту информацию комментировать отказались, отметив, что пока не получали никаких документов от "Газпрома".

Спор в арбитраже

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Нафтогаз" предрек "Газпрому" убытки в сотни миллионов долларов
В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. "Газпром" не согласился с этим решением.

В четверг "Газпром" заявил, что пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков. Также Украина заявила о возникновении из-за этого дефицита газа в стране и ограничила потребление топлива.

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Экономика
Комментарии
175 пользователей оставили 248 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Ура СВЕРШИЛОСЬ !!!! Прощай украина !!! одной проблемой меньше !!!
16:40
02.03.2018
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lyuda.terenteva.55
Вот это ответ. А наш "Газпром" молодец.
16:42
02.03.2018
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