"Газпром" расторгнет контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Газпром" принял решение расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.
По словам Миллера, "Газпром" не намерен за свой счет "решать экономические проблемы Украины".
"В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — добавил он.
"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, отметил Миллер.
В "Нафтогазе" эту информацию комментировать отказались, отметив, что пока не получали никаких документов от "Газпрома".
Спор в арбитраже
В четверг "Газпром" заявил, что пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.
Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков. Также Украина заявила о возникновении из-за этого дефицита газа в стране и ограничила потребление топлива.