Экономический рост в Крыму за 2017 год превысил 10%, сообщил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Экономический рост в Крыму по итогам прошлого года превысил 10%, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая на форуме "Крымская весна. Выбираем будущее" в Симферополе.

"В Крыму за четыре российских года сделано больше, чем за почти четверть века украинского господства. Экономический рост по итогам прошлого года превысил 10%. Это в 10 раз больше, чем в 2013 году, который был одним из самых благополучных для прежней, "домайданной" Украины", — заявил Аксенов.

Кроме того, по его словам, за последние четыре года в республике создано более 14 тысяч новых мест в детских садах.

"За те же четыре "украинских" года – с 2009 по 2013-й — создано менее 1,3 тысячи мест. Разница больше, чем в 10 раз. Все это не просто цифры. Это показатель отношения к Крыму и крымчанам", — сказал Аксенов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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