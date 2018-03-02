Порошенко призвал украинцев "прикрутить" газ‍

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан экономить газ и заявил, что сам присоединяется к инициативе под хештегом #прикрути.

"Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах", — написал он в Facebook.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что на Украине на пять дней ограничивается потребление газа. Генерирующие компании переведут на мазут, учебным заведениям на это время рекомендуется прекратить работу, а предприятиям промышленности — пересмотреть планы производства с учетом экономии газа. Глава "Нафтогаза", со своей стороны, призвал украинцев экономить топливо, снизив температуру в домах. При этом в ближайшие дни Украину ожидают сильные морозы.

Накануне "Газпром" сообщил, что не будет в марте поставлять Украине газ из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, а сегодня, как сообщил глава компании Алексей Миллер, решил расторгнуть все контракты с "Нафтогазом".