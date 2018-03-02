КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ограничило потребления газа в стране. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Насалик.

Ограничения будут действовать ближайшие пять дней — по 6 марта включительно.

"На сегодняшний день мы все работаем в штатном режиме. План действий, который начинается с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов газа в сутки", — сказал Насалик, выступая в Раде.

Он добавил, что учебным заведениям рекомендовано прекратить работу на эти дни, а промышленным предприятиям — пересмотреть план производства с учетом экономии топлива.

Накануне "Газпром" сообщил, что вернул "Нафтогазу" средства на оплату поставок газа в марте из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Таким образом, российская компания не будет поставлять газ на Украину в этом месяце.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в ближайшие дни на Украине ожидаются сильные морозы, так что возникнет дефицит газа в 18-20 миллионов кубометров в сутки. Эти объемы "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". Теперь украинская компания попытается перекрыть недостачу за счет импорта с европейского рынка, но десять миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

Коболев уже призвал украинцев экономить газ: тем, кто отапливает им помещения, рекомендуется снизить температуру на один градус днем и на два — ночью. По словам главы "Нафтогаза", это позволит снизить потребность в газе на восемь-девять процентов и продержаться, пока не пройдут сильные холода.

Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Коболеву как можно скорее урегулировать вопрос дефицита газа.