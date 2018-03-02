"Нафтогаз" призвал украинцев меньше пользоваться газом для отопления‍

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. "Нафтогаз" призвал украинцев экономить газ. По данным компании, эта пятница будет самым критичным днем, в том числе из-за сильных холодов.

Накануне "Газпром" сообщил, что получил от украинской стороны средства на оплату поставок газа в марте, но вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки осуществляться не будут. Позже глава украинской компании Андрей Коболев предупредил, что в предстоящие выходные может возникнуть дефицит газа из-за холодов, и предложил ввести режим экономии.

"Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ (подземные хранилища газа. — Прим. ред.) крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток", — говорится в сообщении компании в Facebook.

При этом "Нафтогаз" отметил, что ПХГ работают в максимальном режиме отбора газа, добытчики поставляют его в систему в нормальном режиме, а остальные потребности закрываются импортом из Европы, где тоже сильные холода.

Компания призвала украинцев, которые отапливают помещения газом, уменьшить температуру на градус днем и на два градуса ночью.

"Это позволит снизить потребность в газе на восемь-девять процентов, и этого будет достаточно", — отметили в "Нафтогазе", добавив, что в режиме экономии придется прожить три-четыре дня.