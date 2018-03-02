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Экономика

"Нафтогаз" предрек "Газпрому" убытки в сотни миллионов долларов

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (35)
09:5502.03.2018
(обновлено: 10:53 02.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фотоВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. "Газпром", отказавшись поставлять газ "Нафтогазу", потерял права на исполнение take or pay ("бери или плати") в этом году, считает глава украинской компании Андрей Коболев в эфире 5 канала.

Стенд Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" отказался начинать поставки газа "Нафтогазу"
По его мнению, российской компании этот шаг обойдется в сотни миллионов долларов. Коболев также заявил, что теперь Киев не обязан выкупать четыре миллиарда кубометров газа у "Газпрома".

"Это действия "Газпрома", которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент — поставщик и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" многих политических проблем в Европе", — уверен глава "Нафтогаза".

Решение арбитража

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© REUTERS / Gleb Garanich
Арест активов: Порошенко пригрозил "Газпрому"
В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. "Газпром" не согласился с этим решением.

В четверг "Газпром" заявил, что пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков.

Спор о поставках

Стенд компании Газпром. Архив
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" не возобновит поставки газа на Украину в марте
С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок российского газа на Украину. В декабре прошлого года суд вынес вердикт, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное топливо.

Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

А у них в России газ, а у нас?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
А у них в России газ, а у нас?
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