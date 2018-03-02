"Нафтогаз" предрек "Газпрому" убытки в сотни миллионов долларов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. "Газпром", отказавшись поставлять газ "Нафтогазу", потерял права на исполнение take or pay ("бери или плати") в этом году, считает глава украинской компании Андрей Коболев в эфире 5 канала.
"Это действия "Газпрома", которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент — поставщик и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" многих политических проблем в Европе", — уверен глава "Нафтогаза".
Решение арбитража
В четверг "Газпром" заявил, что пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.
Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков.
Спор о поставках
Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.