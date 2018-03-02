Китай выразил "крайнюю озабоченность" докладом о торговой стратегии США

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Министерство коммерции Китая выразило "крайнюю озабоченность" опубликованной торговым представительством США новой торговой стратегией, в которой США отказываются признавать Китай рыночной экономикой.

В опубликованном 28 февраля докладе говорится, что США не считают Китай рыночной экономикой и КНР не имеет права прибегать к политическому вмешательству и вмешиваться в рыночные механизмы и подрывать правила ВТО без всяких последствий. Кроме того, Вашингтон обвинил Пекин в нечестной торговой практике.

"Торговое представительство США 28 февраля опубликовало торговую стратегию на 2018 год и годовой доклад за 2017 год. Этот доклад поддерживает политику "America first", не принимает в расчет колоссальные успехи Китая в строительстве рыночной экономики, игнорирует факт строгого выполнения Китаем обещаний по вступлению в ВТО, а также взаимовыгодную природу китайско-американских торгово-экономических отношений. Китайская сторона выражает крайнюю озабоченность в связи с этим", — говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства КНР.

Минкоммерции Китая тем временем воздержалось от комментариев относительность заявления президента США о введении ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%.

Ранее 28 февраля Китай выразил з недовольство в связи с решением США ввести антидемпинговые пошли на алюминиевую фольгу из КНР, подчеркнув, что примет меры для защиты своих интересов. Как сообщила во вторник Алюминиевая ассоциация США, что министерство торговли страны выступило с заключением, что определенный вид алюминиевой фольги поставляется в страну по заниженным ценам. В заявлении говорилось, что "производители алюминиевой фольги в Китае получают выгоду от действующих государственных субсидий". Согласно принятому решению, ряд китайских компаний будут облагаться антидемпинговыми налогами, с демпинговой разностью от 48,64% до 106,09% и антисубсидиционными тарифами от 17,14% до 80,97%.