В палате представителей США выступили против пошлин на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Пол Райан высказался против ввозных пошлин на сталь и алюминий, которые намерен ввести президент Дональд Трамп.

"Спикер надеется, что президент рассмотрит незапланированные последствия этой идеи и изучит другие подходы, прежде чем идти по этому пути", — говорится в заявлении представителя спикера.

США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий — в 10%, заявил Трамп ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний. Обе меры затронут компании из России.