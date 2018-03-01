В Северной Осетии хотят вернуть производство форели на советский уровень

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Северной Осетии рассчитывают возродить более полусотни предприятий по разведению форели, которые действовали во времена Советского Союза, сообщил генеральный директор Агентства развития республики Павел Игнатьев.
"Надеюсь, что это скоро станет визитной карточкой республики. Дело в том, что вода в наших горных реках не пересыхает. И так как течение очень быстрое, патогенный фактор на очень низком уровне находится, поэтому очень низка вероятность того, что форель заболеет. Она очень быстро растет. И мы очень надеемся, что те пятьдесят с лишним предприятий, которые функционировали во времена Советского Союза, снова начнут жить. Думаю, осетинская форель еще порадует жителей Российской Федерации довольно скоро", — сообщил Игнатьев.