В Северной Осетии хотят вернуть производство форели на советский уровень

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Северной Осетии рассчитывают возродить более полусотни предприятий по разведению форели, которые действовали во времена Советского Союза, сообщил генеральный директор Агентства развития республики Павел Игнатьев.

"Предприятия уже приступили к разведению форели, даже не одно предприятие, а несколько хозяйств", — сказал журналистам глава Северной Осетии Вячеслав Битаров после презентации инвестиционного потенциала республики для членов Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

"Надеюсь, что это скоро станет визитной карточкой республики. Дело в том, что вода в наших горных реках не пересыхает. И так как течение очень быстрое, патогенный фактор на очень низком уровне находится, поэтому очень низка вероятность того, что форель заболеет. Она очень быстро растет. И мы очень надеемся, что те пятьдесят с лишним предприятий, которые функционировали во времена Советского Союза, снова начнут жить. Думаю, осетинская форель еще порадует жителей Российской Федерации довольно скоро", — сообщил Игнатьев.