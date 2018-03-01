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Экономика

Планы на следующее десятилетие: Путин поставил задачи новому правительству

18:4501.03.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ МанежПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в экономической части послания Федеральному собранию похвалил правительство за достигнутую макроэкономическую стабильность, однако новому составу кабинета придется решать уже более амбициозную задачу — ВВП должен расти темпами не ниже мировых и его объем на душу населения к середине следующего десятилетия должен увеличиться в 1,5 раза.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
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О людях, экономике и новом оружии: Путин обратился к Федеральному Собранию

Путин обозначил несколько шагов для достижения этой цели – рост инвестиций в инфраструктуру, развитие территорий, уменьшение доли государства в экономике, преодоление бедности и развитие человеческого капитала, повышение производительности труда, технологический рывок, снижение ставок по кредитам и улучшение условий для ведения бизнеса, в том числе в части налогов.

"Это амбициозная цель, труднодостижимая, но мы будем к этому стремиться. Этого нужно достигать, чтобы страна могла обеспечивать все социальные потребности, потребности развития инфраструктуры, обороноспособности", — сказал по итогам послания глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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Путин о готовности России решать задачи нового уровня

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Компенсировать технологическое отставание можно к 2030 году, заявил эксперт
Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что дополнительные ресурсы в бюджете будут найдены. "В первую очередь, за счет более высоких темпов роста экономики, усилия для которых мы будем предпринимать в ближайшее время – с одной стороны, с другой стороны – это некоторая переориентация действующих расходов, выделение приоритетов, более четкое структурирование расходов, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы на здравоохранение, образование, инфраструктуру", — пояснил он.

Экс-министр финансов, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, который является автором одной из программ долгосрочного развития экономики РФ, уже заявил, что в послание президента вошли и ключевые предложения фонда, кроме того у ЦСР есть серьезные наработки по реализации предлагаемых решений.

Без инвестиций роста не будет

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Орешкин назвал цель по росту ВВП из послания Путина сложной, но достижимой
Чтобы обеспечить прорывное развитие экономики, вывести на новый уровень образование, здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет потребуются значительные дополнительные финансовые ресурсы, заметил Путин.

Поэтому, по его словам, необходимо выстроить приоритеты бюджетных расходов и повысить их эффективность, но этот рывок невозможно сделать без привлечения частных ресурсов. Чтобы обеспечить эту задачу, новое правительство РФ и ЦБ должны представить план по стимулированию инвестиций в российскую экономику. Инвестиции должны пойти, прежде всего, на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности.

© ИнфографикаОбразование
© Инфографика
Образование

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орешкин считает важным постепенное снижение доли государства в экономике
Помочь правительству обеспечить условия для роста экономики должен ЦБ. "Рассчитываю на поддержку со стороны Банка России, что принимая свои решения, реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать в контакте с правительством, в интересах общей цели — создание условий для повышения темпа экономического роста", — заявил президент.

Однако, по мнению главного экономиста ЕАБР Ярослава Лисоволика, даже при активизации "новых двигателей" роста, для достижения мировых темпов экономике России потребуется несколько лет. "Я думаю, что это вполне может стать среднесрочной перспективой для России. Наверно, в краткосрочном плане, в течение этого и следующего года, выход на эти темпы роста будет сложным", — считает экономист.

Для того, чтобы достичь этой цели по ВВП, обозначенной президентом, нужно выйти в 2020 году на темп роста 3-3,5%, потом и 4%, подсчитал главный аналитик Института современного развития Никита Масленников.

© ИнфографикаЧисленность населения в трудоспособном возрасте по РФ
© Инфографика
Численность населения в трудоспособном возрасте по РФ

Однако пока на ближайшие три года Минэкономразвития прогнозирует темпы роста ВВП в 2,1-2,3%.

Стабильность для бизнеса

Чтобы облегчить бизнесу условия для работы и России, президент обещал убрать из законодательства нормы, которые позволяют "нечистоплотным коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов" оказывать на него давление, а выездные проверки предприятий должны стать исключением.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал исключить все возможности давления чиновников на бизнес
"Нам нужно кардинально улучшить деловой климат. Обеспечить высочайший уровень предпринимательских преференций. Причем обозначу здесь принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться", — сказал Путин.

Будущему правительству, по словам президента, предстоит также как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Путин не объявил деталей готовящихся налоговых изменений, но подчеркнул, что "нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост".

© ИнфографикаЗанятость в малом и среднем предпринимательстве
© Инфографика
Занятость в малом и среднем предпринимательстве

Бизнес ждет, что налоговые условия для него не ухудшатся – только в этом случае предприятия будут мотивированы инвестировать в развитие своих производств, заявил РИА Новости глава "Деловой России" Алексей Репик. "Главное для инвесторов, когда мы принимаем решение: инвестировать или не инвестировать – это ощущение стабильности и уверенности в неухудшении условий, в том числе и налоговых на перспективу проекта", – заявил он.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин призвал сократить количество выездных проверок бизнеса
Дополнительные возможности для развития бизнеса в ближайшие годы, по словам президента РФ, дает низкая инфляция. "В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность – с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики. Для граждан это условие для роста реальных доходов, снижения стоимости ипотеки, для бизнеса – предсказуемость в работе и более дешевые кредиты", – сказал Путин.

"Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредитов. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России", – заявил он. Крупнейшие российские банки уже пообещали снижать ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ.

© ИнфографикаУровень инфляции
© Инфографика
Уровень инфляции

Несырьевой экспорт

Путин также заявил, что необходимо снять все административные барьеры на пути развития несырьевого экспорта и в течение шести лет практически удвоить его объемы, доведя до 250 миллиардов долларов.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин рассказал о предполагаемых показателях экспорта
Кроме того, по его словам, через четыре года объемы продовольствия, поставляемого РФ на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных товаров в страну.

По мнению главы Минсельхоза Александра Ткачева, Россия может уже через два года вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия (экспорт продукции АПК превысит импорт), утраченный в 1955 году.

"Думаю, что уже в 2020 году агропромышленный комплекс России может достичь результата, которого не удавалось добиться десятилетиями, и вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный 65 лет назад", — сказал Ткачев.

"Напомню, что в прошлом году мы экспортировали продукции на 20 миллиардов долларов, а импортировали на 28, — добавил глава аграрного ведомства. — К 2024 году мы ставим амбициозную задачу: довести объем экспорта до 50 миллиардов долларов".

© ИнфографикаНесырьевой неэнергетический экспорт
© Инфографика
Несырьевой неэнергетический экспорт

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mazavines
Планы, планы, планы. Обещания, обещания, обещания. Силуанов с Орешкиным что то все предпринимают, только толку в минус. Наберут неквалифицированный персонал по объявлению, потом мучайся с ними.
20:24
01.03.2018
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