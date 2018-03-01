КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после отказа "Газпрома" возобновить поставки на Украине на этих выходных может возникнуть дефицит газа. В связи с этим компания предлагает ввести режим экономии.
Коболев рассказал, что с 1 по 4 марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". После отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов "кубов" в сутки все равно будет не хватать.
Помимо этого, теплогенерирующие компании сокращают потребление на 5-10%. По мнению Коболева, этих действий должно быть достаточно, чтобы избежать дефицита.
"Я предлагаю ввести этот план в действие с субботы, с третьего числа", — добавил глава "Нафтогаза".
Решение "Газпрома" не поставлять газ в марте в украинском холдинге расценили как невыполнение решения Стокгольмского арбитража. В "Нафтогазе" отметили, что, отказываясь, российская сторона делает невозможным выполнение решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа.
С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок газа на Украину. В декабре прошлого года суд вынес вердикт, обязав "Нафтогаз" выплатить российской компании два миллиарда долларов за уже поставленное топливо.
Поставки на Украину
В ноябре 2015 года Киев отказался от российского топлива. А в 2016-м впервые не использовал его при подготовке к отопительному сезону, купив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.
Украинские власти уверяли, что приняли такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что цена на сырье "Газпрома" была привлекательнее, чем у европейских поставщиков.
В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.