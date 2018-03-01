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Экономика

В "Нафтогазе" пожаловались на дефицит газа на Украине

17:5801.03.2018
(обновлено: 02:58 02.03.2018)
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© AFP 2018 / Alexander ZobinГазовое хранилище недалеко от деревни Бильче, во Львовской области. Украина. АрхивГазовое хранилище недалеко от деревни Бильче, во Львовской области. Украина. Архив
© AFP 2018 / Alexander Zobin

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после отказа "Газпрома" возобновить поставки на Украине на этих выходных может возникнуть дефицит газа. В связи с этим компания предлагает ввести режим экономии.

Стенд Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" отказался начинать поставки газа "Нафтогазу"
Ранее в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания получила от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернула их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. Поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Коболев рассказал, что с 1 по 4 марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". После отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов "кубов" в сутки все равно будет не хватать.

Транзит газа через ГИС Суджа
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Есть план действий, утвержденный приказом Минэнерго от 2 ноября 2015 года. Он предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые его потребляют, переходят на альтернативные источники топлива", — сказал Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Помимо этого, теплогенерирующие компании сокращают потребление на 5-10%. По мнению Коболева, этих действий должно быть достаточно, чтобы избежать дефицита. 

"Я предлагаю ввести этот план в действие с субботы, с третьего числа", — добавил глава "Нафтогаза".

Решение "Газпрома" не поставлять газ в марте в украинском холдинге расценили как невыполнение решения Стокгольмского арбитража. В "Нафтогазе" отметили, что, отказываясь, российская сторона делает невозможным выполнение решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок газа на Украину. В декабре прошлого года суд вынес вердикт, обязав "Нафтогаз" выплатить российской компании два миллиарда долларов за уже поставленное топливо.

Поставки на Украину

В ноябре 2015 года Киев отказался от российского топлива. А в 2016-м впервые не использовал его при подготовке к отопительному сезону, купив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Украинские власти уверяли, что приняли такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что цена на сырье "Газпрома" была привлекательнее, чем у европейских поставщиков.

В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.

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