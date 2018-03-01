удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США. РИА Новости https://ria.ru/economy/20180301/1515528258.html

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если "Газпром" не выплатит "Нафтогазу" компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, то его активы должны быть арестованы.

С таким поручением он обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, Генпрокуратуре, Минюсту и МИД.

"Срочно собрать совещание, и если "Газпром" не выплатит эти деньги <…>, "Нафтогаз" должен добиться арестов активов "Газпрома" и выполнения этих решений", — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, у российской компании есть много активов, которые могут быть конфискованы, в частности — активы "Северного потока — 2".

"Если "Газпром" не опомнится и не выполнит решение Стокгольмского арбитража в соответствии с цивилизованными правилами, мы воспользуемся всеми правовыми инструментами в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о выполнении арбитражных решений", — добавил Порошенко.

Компании судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок российского газа на Украину. В декабре прошлого года суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное топливо. При этом он снизил годовой объем закупок до пяти миллиардов кубометров, но сохранил условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

Новое решение, по спору о контракте на транзит газа, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", частично удовлетворив его иск и обязав российскую компанию выплатить компенсацию в 4,673 миллиарда долларов. С учетом предыдущего вердикта сумма составила 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с этим решением.