Компенсировать технологическое отставание можно к 2030 году, заявил эксперт

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компенсировать технологическое отставание России в ряде отраслей при правильном подходе можно будет к 2030 году, полагает директор института прикладного анализа данных компании "Делойт" в СНГ Алексей Минин.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что технологическое отставание в будущем неизбежно приведет к потере суверенитета. По его словам, тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед, а тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, захлестнет, утопит. По словам президента, ближайшие годы станут основными для технологических изменений, это не связано с тем, кто победит на выборах.

"Президент, в своем выступлении, с моей точки зрения, сказал абсолютно правильные вещи, технологическое отставание неизбежно приведет к выбытию человеческого капитала из страны. … При правильном подходе выйти из этого отставания можно будет к 2030 году", — поделился Минин своей точкой зрения с РИА Новости.

"Единственный выход из сложившейся ситуации, будем честны, есть только один – это использование активов госкорпораций и экспоненциальных технологий для создания успешных компаний — лидеров цифровой экономики в рамках определённого типа структур – эксполераторов. Только особый подход к регулированию эксполераторов, в сочетании с активами госкомпаний и наличием венчурного финансирования позволит России занять достойное место в экспоненциальной экономике, предотвратить выбытие человеческого капитала из страны и выполнить основные положения программы "Цифровая экономика", — отметил он.