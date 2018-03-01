Миллер прокомментировал поставки СПГ из США в Европу

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Поставки СПГ из США не могут изменить ситуацию на газовых рынках Европы, так как даже в 2022 году прогнозируется, что цены на СПГ там будут гораздо выше цен на трубопроводный газ, сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью агентству Anadolu.

"Трубопроводный природный газ более дешевый, вот что мы видим сейчас. В 2016-2017 годах АТР и Латинская Америка стали важными рынками для проектов США. Если сравнить цены в Европе и США ближе в прогнозе на 2022 год, мы увидим, что цены на СПГ будут гораздо выше, чем цены на трубопроводный природный газ. Это не значит, что США откажутся от поставок СПГ в будущем, но и говорить о том, что СПГ существенно изменит европейские рынки газа, тоже рано", — сказал Миллер.

Американский завод Sabine Pass со времени начала поставок экспортировал на европейские рынки более четырех миллиардов кубометров природного газа, отметил Миллер. "В течение того же периода "Газпром" поставил более 370 миллиардов кубометров природного газа. Цифры несопоставимы", — добавил глава "Газпрома". По его словам, американские производители газа не подключены к единой системе поставок.