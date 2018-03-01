Миллер прокомментировал поставки СПГ из США в Европу

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Поставки СПГ из США не могут изменить ситуацию на газовых рынках Европы, так как даже в 2022 году прогнозируется, что цены на СПГ там будут гораздо выше цен на трубопроводный газ, сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью агентству Anadolu.
Американский завод Sabine Pass со времени начала поставок экспортировал на европейские рынки более четырех миллиардов кубометров природного газа, отметил Миллер. "В течение того же периода "Газпром" поставил более 370 миллиардов кубометров природного газа. Цифры несопоставимы", — добавил глава "Газпрома". По его словам, американские производители газа не подключены к единой системе поставок.