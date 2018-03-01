Движущая сила России. Самые экономически развитые города страны

Развитие городов должно стать движущей силой страны. Об этом заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Особое внимание власти уделят социальным и инфраструктурным проектам, а обновление городской среды обеспечат новые технологии. Какие города уже внесли значимый вклад в развитие России — в материале РИА Новости.

Москва

Столица России традиционно лидирует в списках экономически развитых городов страны. Объем экономики Москвы достигает 14 триллионов рублей, или около 16% от ВВП страны. По данным Euromonitor, Московская агломерация по этому параметру уступает лишь Нью-Йорку и Лондону.

Основной вклад в валовой региональный продукт (ВРП) города вносят торговля, финансовые услуги, операции с недвижимостью, технологические разработки и туризм. В столице — шесть аэропортов, девять железнодорожных вокзалов, три речных порта. Москва также отличается высокими темпами строительства.

Здесь живут 12,5 миллиона человек, средняя зарплата в городе — почти 71 тысяча рублей.

Санкт-Петербург

Важнейший экономический и культурный центр России. ВРП города на Неве превышает три триллиона рублей. Самые развитые отрасли экономики Санкт-Петербурга — торговля и сфера услуг, обрабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, транспорт и связь.

Санкт-Петербург — крупный центр международной торговли. Внешнеторговый оборот города с января по ноябрь 2017 года составил 40 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го он вырос почти на 20%. Большую часть экспорта занимают минеральные продукты.

В 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 миллиона туристов, половина из них — иностранцы. Город получил "туристический Оскар": престижную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее европейское городское направление — 2017".

Население — 5,3 миллиона человек, средняя зарплата — 52,7 тысячи рублей.

Казань

Центр инноваций, IT и бизнеса. Объем экономики столицы Татарстана — 632 миллиарда рублей. За последние 15 лет прирост валового городского продукта достиг 700%. Город обладает развитой финансовой системой. Здесь также расположены один из крупнейших в России технопарков IT Park и один из самых больших в Европе — "Идея".

По версии Всемирного банка, Казань входит в пятерку городов России с наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса. Сегмент малого и среднего бизнеса в 2016 году вырос на 10%, в этой сфере занято свыше 230 тысяч человек. Малый бизнес обеспечивает треть валового городского продукта и 20% налоговых поступлений.

В Казани живут 1,2 миллиона человек (шестое место в стране). Средняя зарплата — свыше 40 тысяч рублей.

Белгород

Один из самых динамично развивающихся городов России. Объем экономики Белгорода составляет 174 миллиарда рублей. Размер инвестиций в развитие города в 2016 году достиг 36 миллиардов рублей.

Индекс промышленного производства в том же году вырос на 7,4 процента (для сравнения: по России его динамика составила 1,1 процента). Развиты строительная отрасль, машиностроение, металлообработка, радиоэлектроника. По итогам 2017 года Белгород и область посетили свыше миллиона туристов, что принесло экономике два миллиарда рублей.

Население — 391 тысяча человек, средняя зарплата — около 30 тысяч рублей.

Краснодар

Крупный индустриальный центр. Промышленный комплекс насчитывает свыше 130 больших и средних предприятия. На них работают более 120 тысяч человек, или треть от экономически активного населения города.

Среди развитых отраслей — приборостроение, металлообработка, производство строительных материалов и продуктов питания. В 2017 году промышленные предприятия Краснодара выпустили продукции на 212,9 миллиарда рублей. Город имеет тесные связи с зарубежными инвесторами из США, Франции, Израиля, Греции.

Население столицы Кубани — 881,4 тысячи человек. Уровень безработицы в городе зафиксирован на отметке в 0,3% — один из самых низких показателей по России. Средняя зарплата — около 30 тысяч рублей.

Воронеж

Один из развитых экономических центров России. Ведущие отрасли — машиностроение, в том числе авиапром, металлообработка, электронная и химическая промышленность.

Воронеж — город студентов, здесь работают 36 высших учебных заведений, в которых учатся свыше 127 тысяч юношей и девушек со всей страны.

В 2012 году в Воронеже родился миллионный житель. В настоящее время численность населения — 1,1 миллиона человек. Средняя зарплата — более 32 тысяч рублей.

Липецк

Ведущим сектором экономики Липецка является промышленный комплекс — предприятия машиностроения и металлообработки, металлургии и стройиндустрии. Среди них флагман отечественной металлургической промышленности — Новолипецкий металлургический комбинат.

Доля промышленного комплекса в совокупном объеме производства достигает 80%. В 2017 году объем выпущенных товаров и услуг предприятиями Липецка достиг 510 миллиардов рублей.

В областном центре сегодня живут более 510 тысяч человек. Средняя зарплата — 35,4 тысячи рублей.

Ханты-Мансийск

Административный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В регионе добывается около 55% всей российской нефти. Ранее власти региона утверждали, что Югра платит в бюджет страны по 70 тысяч рублей в секунду. Часть налогов от нефтедобычи остается в местном бюджете, за счет чего город бурно развивается.

За последние семь лет общий объем инвестиций в экономику Ханты-Мансийска превысил 100 миллиардов рублей. Успешно развиваются предприятия по обработке древесины, наращивает мощности местный рыбокомбинат, на подъеме строительная отрасль.

Численность населения Ханты-Мансийска — 98,7 тысячи человек. Средняя зарплата — 71,3 тысячи рублей.

Калининград

Экономическое развитие столицы Янтарного края напрямую связано с географическим расположением. Город находится в самом западном регионе России, отделенном от остальной части страны Польшей и Литвой.

В Калининграде сосредоточено 80% промышленного производства региона. Здесь работают предприятия вагоностроения, судоремонта, подъемно-транспортного оборудования, рыбоперерабатывающей отрасли.

Благодаря наличию единственного незамерзающего российского порта на Балтике и развитой транспортной инфраструктуры, Калининград считается важнейшим транспортным узлом.

Ежегодно город посещают около двух миллионов туристов, среди которых много иностранцев. Особой популярностью бывшая столица Восточной Пруссии пользуется у немецких путешественников.

В Калининграде живут более 467 тысяч человек. Средняя зарплата по итогам 2017 года составила почти 30 тысяч рублей.

Екатеринбург

Один из крупнейших экономических центров России. Объем экономики города достигает почти триллиона рублей. В Екатеринбурге развит финансово-деловой сектор, а также промышленность. В столице Свердловской области — более двух сотен крупных и средних предприятий. Индекс промышленного производства в январе 2018 года составил 113,8%, что выше среднероссийского показателя (102,9%). В частности, производство машин и оборудования увеличилось в 1,9 раза. Кроме того, город является важным транспортным узлом, который находится на перекрестке крупных дорог.

Ведется строительство "Екатеринбург-Сити" — делового квартала, объединяющего более 400 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Оно началось в 2006 году. Таким образом, "Екатеринбург-Сити" стал вторым анонсированным проектом крупного делового центра после "Москвы-Сити".

Численность населения Екатеринбурга составляет 1,5 миллиона человек (четвертое место в России). Средняя зарплата — более 40 тысяч рублей.

В основу материала легло исследование РИА Рейтинг "Качество жизни в российских регионах — рейтинг 2017". Также использовались данные Росстата, Euromonitor, Финансового университета при Правительстве России, Всемирного банка и региональных статистических ведомств.