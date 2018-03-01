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Экономика

Движущая сила России. Самые экономически развитые города страны

17:0501.03.2018
(обновлено: 17:26 01.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГорода России. МоскваГорода России. Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
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Развитие городов должно стать движущей силой страны. Об этом заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Особое внимание власти уделят социальным и инфраструктурным проектам, а обновление городской среды обеспечат новые технологии. Какие города уже внесли значимый вклад в развитие России — в материале РИА Новости.

Москва

Столица России традиционно лидирует в списках экономически развитых городов страны. Объем экономики Москвы достигает 14 триллионов рублей, или около 16% от ВВП страны. По данным Euromonitor, Московская агломерация по этому параметру уступает лишь Нью-Йорку и Лондону.

Основной вклад в валовой региональный продукт (ВРП) города вносят торговля, финансовые услуги, операции с недвижимостью, технологические разработки и туризм. В столице — шесть аэропортов, девять железнодорожных вокзалов, три речных порта. Москва также отличается высокими темпами строительства.

Здесь живут 12,5 миллиона человек, средняя зарплата в городе — почти 71 тысяча рублей.

Санкт-Петербург

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗакат на набережной реки Невы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Закат на набережной реки Невы

Важнейший экономический и культурный центр России. ВРП города на Неве превышает три триллиона рублей. Самые развитые отрасли экономики Санкт-Петербурга — торговля и сфера услуг, обрабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, транспорт и связь.

Санкт-Петербург — крупный центр международной торговли. Внешнеторговый оборот города с января по ноябрь 2017 года составил 40 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го он вырос почти на 20%. Большую часть экспорта занимают минеральные продукты.

В 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 миллиона туристов, половина из них — иностранцы. Город получил "туристический Оскар": престижную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее европейское городское направление — 2017".

Население — 5,3 миллиона человек, средняя зарплата — 52,7 тысячи рублей.

Казань

© РИА Новости / Роман КручининВ Татарстане появится мусоросжигательный завод
© РИА Новости / Роман Кручинин
В Татарстане появится мусоросжигательный завод

Центр инноваций, IT и бизнеса. Объем экономики столицы Татарстана — 632 миллиарда рублей. За последние 15 лет прирост валового городского продукта достиг 700%. Город обладает развитой финансовой системой. Здесь также расположены один из крупнейших в России технопарков IT Park и один из самых больших в Европе — "Идея".

По версии Всемирного банка, Казань входит в пятерку городов России с наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса. Сегмент малого и среднего бизнеса в 2016 году вырос на 10%, в этой сфере занято свыше 230 тысяч человек. Малый бизнес обеспечивает треть валового городского продукта и 20% налоговых поступлений.

В Казани живут 1,2 миллиона человек (шестое место в стране). Средняя зарплата — свыше 40 тысяч рублей.

Белгород

© РИА Новости / Анастасия СаенкоАэропорт Белгорода
© РИА Новости / Анастасия Саенко
Аэропорт Белгорода

Один из самых динамично развивающихся городов России. Объем экономики Белгорода составляет 174 миллиарда рублей. Размер инвестиций в развитие города в 2016 году достиг 36 миллиардов рублей.

Индекс промышленного производства в том же году вырос на 7,4 процента (для сравнения: по России его динамика составила 1,1 процента). Развиты строительная отрасль, машиностроение, металлообработка, радиоэлектроника. По итогам 2017 года Белгород и область посетили свыше миллиона туристов, что принесло экономике два миллиарда рублей.

Население — 391 тысяча человек, средняя зарплата — около 30 тысяч рублей.

Краснодар

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКраснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар

Крупный индустриальный центр. Промышленный комплекс насчитывает свыше 130 больших и средних предприятия. На них работают более 120 тысяч человек, или треть от экономически активного населения города.

Среди развитых отраслей — приборостроение, металлообработка, производство строительных материалов и продуктов питания. В 2017 году промышленные предприятия Краснодара выпустили продукции на 212,9 миллиарда рублей. Город имеет тесные связи с зарубежными инвесторами из США, Франции, Израиля, Греции.

Население столицы Кубани — 881,4 тысячи человек. Уровень безработицы в городе зафиксирован на отметке в 0,3% — один из самых низких показателей по России. Средняя зарплата — около 30 тысяч рублей.

Воронеж

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВоронежский авиазавод (ВАСО). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Воронежский авиазавод (ВАСО). Архивное фото

Один из развитых экономических центров России. Ведущие отрасли — машиностроение, в том числе авиапром, металлообработка, электронная и химическая промышленность.

Воронеж — город студентов, здесь работают 36 высших учебных заведений, в которых учатся свыше 127 тысяч юношей и девушек со всей страны.

В 2012 году в Воронеже родился миллионный житель. В настоящее время численность населения — 1,1 миллиона человек. Средняя зарплата — более 32 тысяч рублей.

Липецк

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГорода России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Города России. Липецк

Ведущим сектором экономики Липецка является промышленный комплекс — предприятия машиностроения и металлообработки, металлургии и стройиндустрии. Среди них флагман отечественной металлургической промышленности — Новолипецкий металлургический комбинат.

Доля промышленного комплекса в совокупном объеме производства достигает 80%. В 2017 году объем выпущенных товаров и услуг предприятиями Липецка достиг 510 миллиардов рублей.

В областном центре сегодня живут более 510 тысяч человек. Средняя зарплата — 35,4 тысячи рублей.

Ханты-Мансийск

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкХанты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Вильф
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Ханты-Мансийск

Административный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В регионе добывается около 55% всей российской нефти. Ранее власти региона утверждали, что Югра платит в бюджет страны по 70 тысяч рублей в секунду. Часть налогов от нефтедобычи остается в местном бюджете, за счет чего город бурно развивается.

За последние семь лет общий объем инвестиций в экономику Ханты-Мансийска превысил 100 миллиардов рублей. Успешно развиваются предприятия по обработке древесины, наращивает мощности местный рыбокомбинат, на подъеме строительная отрасль.

Численность населения Ханты-Мансийска — 98,7 тысячи человек. Средняя зарплата — 71,3 тысячи рублей.

Калининград

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКалининград
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Калининград

Экономическое развитие столицы Янтарного края напрямую связано с географическим расположением. Город находится в самом западном регионе России, отделенном от остальной части страны Польшей и Литвой.

В Калининграде сосредоточено 80% промышленного производства региона. Здесь работают предприятия вагоностроения, судоремонта, подъемно-транспортного оборудования, рыбоперерабатывающей отрасли.

Благодаря наличию единственного незамерзающего российского порта на Балтике и развитой транспортной инфраструктуры, Калининград считается важнейшим транспортным узлом.

Ежегодно город посещают около двух миллионов туристов, среди которых много иностранцев. Особой популярностью бывшая столица Восточной Пруссии пользуется у немецких путешественников.

В Калининграде живут более 467 тысяч человек. Средняя зарплата по итогам 2017 года составила почти 30 тысяч рублей.

Екатеринбург

© Фото : ПАО "МЗИК"Машиностроительный завод им. Калинина в Екатеринбурге
© Фото : ПАО "МЗИК"
Машиностроительный завод им. Калинина в Екатеринбурге

Один из крупнейших экономических центров России. Объем экономики города достигает почти триллиона рублей. В Екатеринбурге развит финансово-деловой сектор, а также промышленность. В столице Свердловской области — более двух сотен крупных и средних предприятий. Индекс промышленного производства в январе 2018 года составил 113,8%, что выше среднероссийского показателя (102,9%). В частности, производство машин и оборудования увеличилось в 1,9 раза. Кроме того, город является важным транспортным узлом, который находится на перекрестке крупных дорог.

Ведется строительство "Екатеринбург-Сити" — делового квартала, объединяющего более 400 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Оно началось в 2006 году. Таким образом, "Екатеринбург-Сити" стал вторым анонсированным проектом крупного делового центра после "Москвы-Сити".

Численность населения Екатеринбурга составляет 1,5 миллиона человек (четвертое место в России). Средняя зарплата — более 40 тысяч рублей.

В основу материала легло исследование РИА Рейтинг "Качество жизни в российских регионах — рейтинг 2017". Также использовались данные Росстата, Euromonitor, Финансового университета при Правительстве России, Всемирного банка и региональных статистических ведомств.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Antosha 1967
Хотелось бы и антирейтинг увидеть. Самые экономически не развитые города страны.
17:31
01.03.2018
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