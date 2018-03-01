Ткачев рассказал, на каких условиях Белоруссия будет поставлять в РФ молоко

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белоруссия останется поставщиком молока для России, но качественного, заявил в четверг журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Запрет не касается молока в потребительской упаковке. Белорусская делегация во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым провела переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками в РФ ряда видов молочной продукции, произведенной в Белоруссии. По их итогам Россельхознадзор отложил введение запрета с 26 февраля на 6 марта.

"Конечно, наши белорусские коллеги будут поставлять молоко на российский рынок, но мы, естественно, говорим и просим о качестве молока, и чтобы не было реэкспорта", — сказал Ткачев.

По его словам, "эти все вопросы решаемы в рамках переговоров".

"Я думаю, у нас нормализуются эти отношения", — добавил министр.