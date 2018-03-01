Россия в 2018 году может увеличить экспорт зерна до 50 миллионов тонн

МОСКВА. 1 мар — РИА Новости. Экспортный потенциал России по поставкам зерна в текущем году может достичь 50 миллионов тонн благодаря лучшим данным по урожаю, сообщил журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Ранее министерство прогнозировало экспорт зерна на уровне 45-47 миллионов тонн.

Росстат в четверг уточнил данные по валовому сбору зерна в России в 2017 году: по обновленной оценке урожай в прошлом году составил 135,393 миллиона тонн. Предыдущая оценка составляла 134,1 миллиона тонн. Кроме того, статистическое ведомство немного улучшило оценку урожая пшеницы — до 85,9 миллиона тонн (ранее — 85,8 миллиона тонн).

"Возможно, цифра (поставок — ред.) достигает 50 миллионов тонн", — сказал Ткачев.