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Экономика

"Газпром" с 1 марта прекращает поставки "Нафтогазу"

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (34)
13:4401.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Газпром. Архивное фотоСтенд Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Газпром" пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Оно необходимо для начала поставок, отметил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

Киев требует компенсации

На Украине сразу прокомментировали решение "Газпрома".

В "Нафтогазе" заявили, что расценивают этот шаг как невыполнение решения Стокгольмского арбитража и намерены требовать от российского холдинга компенсации убытков.

"НАК "Нафтогаз Украины" удивлена решением ПАО "Газпром", которое отказалось поставлять газ в марте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Газпром" выставил счет в рамках контракта, а "Нафтогаз" его оплатил.

"Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, отказываясь поставлять газ, "Газпром" делает невозможным выполнение решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа.

В свою очередь, советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский обвинил "Газпром" в нарушении технических условий транзитного договора.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Фактическое давление на газоизмерительной станции Суджа не выдерживается, оно на десять процентов меньше контрактных — 60 атм", — написал он на своей странице в Facebook.

Поставки на Украину

В ноябре 2015 года Киев отказался от российского топлива. А в 2016-м впервые не использовал его при подготовке к отопительному сезону, купив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Украинские власти уверяли, что приняли такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что цена на сырье "Газпрома" была привлекательнее, чем у европейских поставщиков.

В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.

Спор о поставках

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт: решение арбитража по "Газпрому" и "Нафтогазу" – избирательное
С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок газа на Украину. В декабре прошлого года суд вынес вердикт, обязав "Нафтогаз" выплатить российской компании два миллиарда долларов за уже поставленное топливо.

Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Накануне Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

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