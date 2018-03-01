МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Газпром" пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту.
Киев требует компенсации
На Украине сразу прокомментировали решение "Газпрома".
В "Нафтогазе" заявили, что расценивают этот шаг как невыполнение решения Стокгольмского арбитража и намерены требовать от российского холдинга компенсации убытков.
"НАК "Нафтогаз Украины" удивлена решением ПАО "Газпром", которое отказалось поставлять газ в марте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "Газпром" выставил счет в рамках контракта, а "Нафтогаз" его оплатил.
"Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
По его словам, отказываясь поставлять газ, "Газпром" делает невозможным выполнение решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа.
В свою очередь, советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский обвинил "Газпром" в нарушении технических условий транзитного договора.
Поставки на Украину
В ноябре 2015 года Киев отказался от российского топлива. А в 2016-м впервые не использовал его при подготовке к отопительному сезону, купив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.
Украинские власти уверяли, что приняли такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что цена на сырье "Газпрома" была привлекательнее, чем у европейских поставщиков.
В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.
Спор о поставках
Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.
Накануне Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.
С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.
Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.